Chhattisgarh News: TS सिंह देव को बनाया गया छत्तीसगढ़ का डिप्टी CM, चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Election 2023) से पहले कांग्रेस (Congress) ने बड़ा दांव खेला है. कांग्रेस आलाकमान ने टीएस सिंह देव (TS Singh Deo) को भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) का डिप्टी बनाया है. पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव (Who is TS Singh Deo) को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

राज्य में 2018 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सिंह देव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच लगातार मतभेद चलते रहे हैं. सिंह देव को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देने की कांग्रेस की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को दूर करने के रूप में देखा जा सकता है.

टीएस सिंह देव को छत्तीसगढ़ का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी. भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, ‘हैं तैयार हम. महाराज साहब को उपमुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं.