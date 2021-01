Chhattisgarh, IED Blast, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में मंगलवार को एक बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के दो जवान घायल हो गए. सीएएफ की 16 वीं बटालियन के कमांडेंट सदानंद कुमार ने बताया कि दोनों जवानों बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जा गया है. Also Read - VIRAL: युवक को दो लड़कियों से हुआ प्यार, पहले मनाया फिर एक ही मंडप में कर ली शादी

नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 16 वीं बटालियन के दो जवान संतोष यादव और महेश अलामी घायल हो गए. Also Read - देश में साल 2018 से लेकर 2020 तक मारे गए 460 नक्सली, 161 सुरक्षाकर्मी हुए शहीद

सीएएफ की 16 वीं बटालियन के कमांडेंट सदानंद कुमार ने बताया, ” नारायणपुर जिले के ओरछा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा कल किए गए एक आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) की 16 वीं बटालियन के दो जवान घायल हो गए. जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है.” Also Read - MP के गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा बोले, ''हम उस घर में घुस कर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा ''

2 Chhattisgarh Armed Force (CAF) jawans of 16 battalion injured in IED blast triggered by naxals, 4 km from the Orchha police station in Narayanpur district. Both jawans are stable & have been brought to Raipur for better treatment: Commandant 16th battalion, CAF, Sadanand Kumar pic.twitter.com/7HG06GgVAZ

— ANI (@ANI) January 12, 2021