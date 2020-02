सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मंगलवार को दो कोबरा कमांडो जख्मी हो गए. इसमें एक कोबरा कमांडों की मौत हो गई. दो घायल कोबरा कमांडों में से एक शहीद हो गया.

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि सीआरपीएफ की नक्सल रोधी विशिष्ट इकाई कोबरा और माओवादियों के बीच किस्तराम थानाक्षेत्र के तहत आने वाले पलोडी गांव के पास एक जंगल में शाम करीब चार बजे मुठभेड़ शुरू हुई.

#UPDATE Out of the two CoBRA personnel who were injured in the encounter with naxals in Kistaram of Sukma district today, one personnel lost his life. #Chhattisgarh https://t.co/qecDfOoANe

— ANI (@ANI) February 18, 2020