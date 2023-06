Naxals IED Blast: CRPF के दो जवान घायल, एयरलिफ्ट किया गया

Naxals IED Blast: छत्तीसगढ़ में आज सोमवार को सीआरपीएफ की 85 बटालियन के दो जवान आईईडी ब्लास्ट में तब घायल हो गए, जब वह इसकी चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल दोनों जवानों को हेलीकाप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया.

Two jawans of CRPF 85BN got injured in a pressure IED blast planted by Naxals in the Bijapur district. They are being airlifted to Raipur after giving primary treatment: Chhattisgarh Police — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2023