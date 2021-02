Chhattisgarh, Bastar, Naxal, News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में तीन दिनों तक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सात शिविरों को ध्वस्त कर दिया है तथा बड़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थ और अन्य सामान बरामद किया है. Also Read - Delhi में 5 राज्‍यों के लोगों की एंट्री पर नियम सख्‍त, प्रवेश करने पर दिखानी होगी Covid-19 की Negative Test Report

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बृहस्पतिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सरहदी क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से "ऑपरेशन संगम" चलाया गया. क्षेत्र में अभियान के दौरान अलग-अलग जगहों पर पुलिस और नक्सलियों बीच गोलीबारी हुई और सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के सात शिविरों को ध्वस्त कर दिया. सुंदरराज ने बताया कि अभियान के दौरान डीआरजी के एक जवान की मृत्यु हुई है और एक अन्य जवान घायल हुआ है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को नारायणपुर और कांकेर जिले से डीआरजी, एसटीएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के संयुक्त दल को गश्त पर रवाना किया गया था.

Under Operation Sangam, over seven Naxal hideouts demolished in the Abujhmad area, in the last three days. Huge quantities of camping materials, arms and ammunition recovered: Bastar IG P Sundarraj #Chhattisgarh pic.twitter.com/1Amq2kn7Xz

