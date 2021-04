Chhattisgarh, Naxals Attack, Amit Shah, Sukma, Bijapur, News: केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) आज छत्‍तीसगढ़ में सुकमा-बीजापुर बॉर्डर (Sukma-Bijapur border) पर जाएंगे जहां नक्‍सलियों ने सुरक्षा बलों पर घातक हमले को अंजाम दिया है. गृह मंत्री अमित शाह आज सुरक्षा बलों के उन जवानों (security personnel) से मिलेंगे, जो नक्‍सली हमले (Naxals attack) में घायल हुए हैं. Also Read - Naxal Attack: छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, गृह सचिव, IB और CRPF के बड़े अधिकारी मौजूद

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बल के 22 जवानों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी और सख्त रुख अपनाते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही थी.

