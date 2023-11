'कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने', Chhattisgarh में बोले UP के सीएम योगी

छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार में जुटी हैं. बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए सुकमा में रैली करके वोट मांगा. योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने.अगर कांग्रेस चाहती तो लंबे समय तक उनकी सरकार रही उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया विवाद खड़ा किया. वे राम भक्तों को पिटवाते थे. उनके सहयोगी गोली चलवाते थे. उन्होंने तो कहा कि राम हुए की नहीं हम ये भी नहीं जानते. ये लोग भागवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे.

#WATCH | Sukma, Chhattisgarh: UP CM Yogi Adityanath said, “…Congress did not want Ram temple to be built in Ayodhya. If Congress wanted, they could have built it since their government was in power for a long time. They created controversy by not allowing Ram temple to be… pic.twitter.com/cNUOnxCtIA

