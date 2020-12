Congress MLA Gulab Kamaro dancing with female dancer, Viral Video: नेताओं के महिला डांसर्स के साथ डांस करते हुए अक्सर वीडियो सामने आते रहते हैं. इस बार छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस विधायक का ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक जी खूब जमकर डांस करते हुए दिख रहे हैं. दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भारत सोनहत के विधायक और संसदीय सचिव गुलाब कमरो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Women Backflips In Saree: साड़ी में महिला ने किए ऐसे बैकफ्लिप्स, देख लोगों का दिमाग भन्ना गया...

वीडियो में कांग्रेस विधायक स्टेज पर डांसर के साथ थिरक के नाच रहे हैं. यही नहीं, विधायक जी को नाचते हुए देख उनके समर्थक तालियां बजा रहे हैं और उन पर नोट भी उड़ा रहे हैं. Also Read - बिग बॉस 14 : कविता कौशिक और रुबीना में जबरदस्त लड़ाई, बात मारधाड़ तक पहुंची, वीडियो वायरल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष ने कमरो की बर्खास्तगी की मांग की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव घुटरा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. Also Read - Viral Video: गुस्से के मारे गाय ने लगाई शख्स के पीछे दौड़, सींग मारकर गिराया, फिर हुआ कुछ ऐसा...

इसी शादी समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार मानिकपुरी का क्षेत्रीय गाना ‘हमर पारा तुहर पारा’ बज रहा था. विधायक जी ये गाना सुनते ही खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर पहुंच गए. उन्होंने स्टेज पर चढ़कर डांसर के साथ खूब डांस किया. उनके डांस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

देखें