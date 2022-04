Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के रावघाट लौह खदान को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब उग्र होता जा रहा है. शु्क्रवार को अचानक रावघाट इलाके के 23 पंचायत के प्रभावित गांवों के लोग जब रैली की शक्ल में कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे तो इसे देखकर पुलिस भी सकते में आ गई. अचानक लोगों की भीड़ रैली की शक्ल में पहुंची और पुलिस द्वारा लगाए गए तीन-तीन बैरिकेड को तोड़ डाला और अपनी मांगो को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. बिंजली से रैली की शक्ल में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. पुलिस इतनी भीड़ को नियंत्रित करने से पहले सोचने लगी. लेकिन फिर बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद कलेक्‍ट्रेट परिसर के गेट पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई. जिसके बाद पुलिस ने हल्‍का बल प्रयोग करके ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाला.Also Read - Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, पांच लोगों की मौत, 17 घायल

#WATCH | Chhattisgarh: A clash broke out between police & locals after the latter tried to enter the collector’s office over the Rowghat iron ore mining project in Narayanpur district on Friday pic.twitter.com/6oU6dIxWAt

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 1, 2022