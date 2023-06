Viral Video: चाइल्ड एडाप्शन सेंटर में बच्चों की पिटाई, महिला कर्मचारी पर FIR दर्ज

Viral Video, कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक एनजीओ के केंद्र में एक महिला कर्मचारी ने दो बच्चों की कथित पिटाई कर दी.बच्चों को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सोशल मीडिया में वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में महिला कर्मचारी कथित तौर पर एक लड़की की जमकर पिटाई करती दिख रही हैं और उसके बाल खींच रही है. इसके बाद महिला कर्मचारी ने लड़की को उठा लिया और उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसकी पिटाई की.इसके बाद वह दूसरी लड़की को उसी बिस्तर पर लेटने के कहती है और उसे पीटती है.

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.राज्य सरकार ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है. यह अधिकारी पिछले वर्ष घटना के समय कांकेर में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में तैनात था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांकेर जिले की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर प्रतिज्ञा विकास संस्थान द्वारा संचालित ‘विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण’ ( Child Adoption Centre) की समन्वयक सीमा द्विवेदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.