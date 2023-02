शादी से किया इनकार तो शख्स ने नाबालिग को बेरहमी से पीटा, बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा; धारदार हथियार से किया हमला | VIDEO

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी के गुढ़ियारी इलाके में शनिवार की देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बालों से वार कर घसीटते हुए देखा गया. यह घटना तब सामने आई जब घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.

छत्तीसगढ़ के रायपुर की पुलिस ने रविवार को कहा, गुढ़ियारी इलाके में एक नाबालिग लड़की पर धारदार हथियार से हमला करने और उसे सड़क पर घसीटने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा था और पीड़िता की मां ने इससे इनकार कर दिया था. मना करने पर आरोपी ने नाबालिग लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और लोगों की भीड़ में उसके बाल पकड़कर खींच लिया. मामले की आगे की जांच चल रही है.