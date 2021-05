VIRAL VIDEO: Chhattisgarh, Surajpur, Collector, IAS, COVID-19, Lockdown, Covid Guidelines रायपुर: छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh) के सूरजपुर जिले Surajpur District में लागू लॉकडाउन (COVID-19 lockdown) के दौरान कलेक्टर ( Collector) रणबीर शर्मा (Ranbir Sharma) ने एक युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ( viral video) होने के बाद कलेक्टर ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी है. कलेक्‍टर ने कहा है, आज के व्यवहार के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं. उस व्यक्ति का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था. वहींं, सोशल मीड‍िया मेंं कलेक्‍टर को हटानेे की मांंग की जा रही है. Also Read - Delhi Lockdown Update: दिल्ली में एक सप्ताह आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, पाबंदियों में ढील देने के पक्ष में नहीं सरकार

सूरजपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की पहचान अमन मित्तल (23) के रूप में हुई है. उसके खिलाफ लॉकडाउन के कथित उल्लंघन ( violating COVID19 lockdown guidelines) के लिए मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Uttar Pradesh Lockdown News: उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जारी रहेंगी सख्त पाबंदियां

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मास्क लगाए एक युवक को पुलिस ने जब रोका तब वह कलेक्टर को एक कागज और मोबाइल फोन पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान कलेक्टर ने उसका फोन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया. वीडियो नजर आ रहा है कि कलेक्टर ने युवक को थप्पड़ भी मारा. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी वहां पहुंचे और दो पुलिस कर्मियों ने युवक की डंडे से पिटाई कर दी. वीडियो में कलेक्टर द्वारा युवक की पिटाई का आदेश देते हुए सुना जा सकता है. Also Read - बंदर की पार्टी! पहले किया लजीज भोजन फिर साथ ले गया केला, वायरल हो रहा मजेदार वीडियो

वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने घटना के लिए माफी मांग ली है और कहा है कि लोग नियमों का पालन करें. सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अपने बयान में कहा, ”आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मुझे एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है जो लॉकडाउन के दौरान बाहर था. आज के व्यवहार के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं. उस व्यक्ति का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था.”

He said he was out for vaccination but there was no proper document. Later, he said he was going to visit his grandmother. I slapped him in heat of moment when he misbehaved. He was 23-24 y/o & not 13. I regret & apologise for my behaviour: Surajpur Dist Collector #Chhattisgarh pic.twitter.com/myfhgPjTm0

— ANI (@ANI) May 22, 2021