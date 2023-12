Chhattisgarh CM Oath Ceremony: विष्णु देव साय बने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

Chhattisgarh CM Oath Ceremony: विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी शामिल हुए.



BJP leader Vishnu Deo Sai takes oath as the Chief Minister of Chhattisgarh, in Raipur pic.twitter.com/OnKK3qETXd

— ANI (@ANI) December 13, 2023