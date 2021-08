रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव (TS Singh Deo) ने कहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित निर्णय पार्टी आलाकमान (High Command) के पास है. सिंहदेव ने शनिवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान यह बात कही.Also Read - One Nation One Ration Card: पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी शुरू हुई राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, इन राज्यों में जल्द होगा विस्तार

सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा, "हमने उनकी राय भी सुनी. पूरा मामला आलाकमान के पास है और अंतिम फैसला उन्हीं को करना है. यह स्वाभाविक है कि कुछ चीजें रहती हैं जिनमें कुछ समय लगता है. जो भी फैसला होगा वह हम सभी को स्वीकार्य होगा."

….क्योंकि यह एक स्वतंत्र देश है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में कई विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली दौरे के संबंध में पूछे जाने पर सिंहदेव ने कहा कि अगर वह (विधायक) अपनी मंशा से दिल्ली गए थे, इसमें कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा, "हालांकि यह सच है कि पुनिया जी ने कहा था कि विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया है. इसके बावजूद अगर वे अपने आप वहां चले गए तब इसमें कुछ भी नहीं है. क्योंकि यह एक स्वतंत्र देश है."

I met Congress General Secretary (Organisation) KC Venugopal in Delhi yesterday. I was not present at the meeting (of the CM with Rahul Gandhi): Chhattisgarh Health Minister TS Singh Deo https://t.co/wpeJyDHEH0

