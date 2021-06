Woman commits suicide by jumping in front of Train Along with her 5 Daughters in Mahasamund District: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक सामूहिक हत्‍या का बड़ा ही दर्दनाक वाकया सामने आया है. एक महिला और उसकी 5 बेटियों ने तेज रफ्तार ट्रेन (Train) के आगे कूदकर सुसाइड (Commits Suicide) कर ली है. मृतक महिला की उम्र 45 साल की है और उसकी पांचों बेटियों की 18 साल से 10 साल के बीच है. बताया जा रहा है कि महिला का पति के साथ विवाद हुआ तब वह अपने बच्चों के साथ वहां से निकल गई थी. बाद में उनके शव रेल पटरियों पर मिले है. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है. Also Read - Chhattisgarh: 9 कलेक्टरों समेत 29 IAS अफसरों के ट्रांसफर, पढ़ें डिटेल में

महासमुंद जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर ने गुरुवार को यहां बताया कि जिले के महासमुंद और बेलसोंडा रेलवे क्रासिंग के मध्य बीती रात उमा साहू (45 वर्ष), उनकी बेटी अन्नपूर्णा (18 ), यशोदा (16 ), भूमिका (14 ), कुमकुम (12 ) और तुलसी (10 वर्ष) ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. Also Read - Chhattisgarh: ED ने पीएचई इंजीनियर की 1.72 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टेंभुरकर ने बताया कि पुलिस को बृहस्पतिवार सुबह जब घटना की जानकारी मिली, तब घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया और शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. Also Read - Chhattisgarh: मंत्री टी एस सिंहदेव को ले जा रहे हेलि‍कॉप्टर की खिड़की का शीशा लैंडिंग के दौरान चटका, बचा हादसा

एडिशनल एसपी कि पुलिस को जानकारी मिली है कि साहू परिवार जिले के बेमचा गांव का निवासी है. रात में महिला का पति के साथ विवाद हुआ तब वह अपने बच्चों के साथ वहां से निकल गई थी. बाद में उनके शव रेल पटरियों पर मिले.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार महिला ने पति से विवाद के बाद यह कदम उठाया है. हालांकि, इस संबंध में सही जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगी. पुलिस को घटनास्थल से कोई पत्र नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है.