Quinton de Kock Takes Retirement From Test Cricket: साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने टेस्ट क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. 29 वर्षीय डिकॉक ने सेंचुरियन टेस्ट में भारत से साउथ अफ्रीका की हार के बाद यह ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया. भारत ने सेंचुरियन में मेजबान टीम को 113 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. डिकॉक के परिवार में इस सप्ताह एक नया मेहमान आने वाला है. वह परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं इसलिए उन्होंने लाल गेंद फॉर्मेट से अलविदा कहने का फैसला ले लिया. इससे पहले खबर थी कि डिकॉक अपने पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी साशा के साथ रहना चाहते हैं इसलिए वह भारत के खिलाफ दूसरा और तीसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे.Also Read - IND vs SA- 4 दिन में मैच जीतना हमारी तैयारियों को दर्शाता है: Virat Kohli

इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इसके बाद से उन्होंने अब कुल 54 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम 38.82 के औसत से कुल 3330 रन हैं. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 22 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं. इस बेहतरीन खिलाड़ी ने विकेट के पीछे कुल 232 शिकार किए, जिनमें 221 कैच और 11 स्टंप शामिल हैं. Also Read - IND vs SA- यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए सुपर स्पेशल: KL Rahul

BREAKING: #Proteas wicket-keeper batsman, Quinton de Kock has announced his retirement from Test cricket with immediate effect, citing his intentions to spend more time with his growing family.

Full statement: https://t.co/Tssys5FJMI pic.twitter.com/kVO8d1e0Ex

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 30, 2021