कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 का आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है. एक तरफ आंद्रे फ्लेचर की कप्‍तानी वाली सेंट लूसिया किंग्‍स है तो दूसरी तरह ड्वेन ब्रावो के नेतृत्‍व वाली सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के धुरंधर. सेंट किट्स की टीम में क्रिस गेल जैसे बल्‍लेबाज हैं जिन्‍होंने सेमीफाइनल में 27 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेलकर फाइनल के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं. आइये हम आपको इस मैच के संबंध में सभी जरूरी जानकारी से अवगत कराते हैं.Also Read - Live Score and Updates Ireland vs Zimbabwe, 3rd ODI: आयरलैंड-जिम्‍बाब्‍वे वनडे मैच का लाइव स्‍कोर

Live Streaming Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots Match: When and Where to Watch Final Match

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला कब खेला जाएगा ? Also Read - Live Streaming, BAN vs NZ, 4th T20I: भारत में TV पर नहीं आएगा NZ के लिए करो-मरो मैच, फैन्‍स ऐसे देख सकेंगे Live Match

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी 15 सितंबर, बुधवार को खेला जाना है. Also Read - Live Streaming, India vs England 4th Test : TV पर कब-कैसे देख सकेंगे चौथा टेस्‍ट मैच ? यहां है पूरी जानकारी

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला कहां खेला जाना है ?

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबल सेंट किंट्स के वार्नर पार्क स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा.

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 के खिताबी मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 के खिताबी मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला टीवी पर कैसे देख सकते हैं ?

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताब भारत में टीवी पर नहीं प्रसारित होगा.

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है ?

सेंट लूसिया किंग्‍स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियोट्स के बीच सीपीएल 2021 का खिताबी मुकाबला लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Fancode App की मदद से मोबाइल पर देखा जा सकता है.