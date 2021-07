Sri Lanka vs India, 3rd ODI: भारत-श्रीलंका के बीच 23 जुलाई को कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस सीरीज में पहली बार शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने टॉस अपने नाम किया. इससे पहले वह शुरुआती दोनों मुकाबलों में टॉस गंवा चुके थे. जब धवन ने तीसरे वनडे मैच में टॉस जीता, तो उनका रिएक्शन देखने लायक था.Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd ODI: रात 2 बजे Prithvi Shaw ने किया 'गर्लफ्रेंड' को बर्थडे विश, कुछ देर बाद मिला ये जवाब

टॉस अपने नाम कर शिखर धवन ने अपना फेमस ‘थाई सेलीब्रेशन’ किया. भारतीय खिलाड़ी के इस अंदाज को देखकर मैच रेफरी और श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका भी अपनी हंसी रोक नहीं सके. Also Read - Bangladesh vs Australia: बीच सीरीज घर लौटना पड़ गया भारी, Mushfiqur Rahim ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से OUT

Greatest celebration ever after winning a toss in Cricket history – Dhawan, you legend. pic.twitter.com/m1sXoFquO2

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 23, 2021