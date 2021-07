West Indies vs Australia, 4th T20I: वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लुईस (Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia) में चौथा टी20 मैच खेला गया, जिसमें मेहमान टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. 5 मुकाबलों की इस टी20 शृंखला पर वेस्टइंडीज पहले ही कब्जा जमा चुका है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया अब सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है. सीरीज का अंतिम मैच 16 जुलाई को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा.Also Read - ICC WTC 2021-23: पाकिस्तान से नहीं होगी भारत की भिड़ंत, इन 3 देशों की करेगा मेजबानी

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 189 रन बनाए. टीम को मैथ्यू वेड (5) के रूप में जल्द पहला झटका लगा. इसके बाद कप्तान आरोन फिंच ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से उबार दिया.

फिंच ने 37 गेंदों में 8 बाउंड्री की मदद से 53 रन बनाए, जबकि मार्श ने 44 बॉल में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. इनके अलावा डेनियल क्रिस्चियन ने नाबाद 22 रन जड़े. विपक्षी टीम की ओर से हेडन वॉल्श को सर्वाधिक 3 विकेट हाथ लगे.

Career-best with the bat 🏏 75 off 44

Career-best with the ball ☝️ 3/24 off 4.0

Player of the Match Mitchell Marsh was at the heart of @CricketAus’ victory over West Indies.https://t.co/zCt5xIblV3 | #WIvAUS pic.twitter.com/5VJLSVt7qy

— ICC (@ICC) July 15, 2021