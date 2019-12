भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्‍ट (CAA) को लेकर दिल्‍ली में हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्‍ली पुलिस की कार्रवाई पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी. पठान ने पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए छात्रों को लेकर चिंता जताई.

सिटिजन अमेंडमेंट एक्‍ट को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. नार्थ-ईस्‍ट के राज्‍यों के बाद विरोध की आग रविवार को दिल्‍ली तक पहुंच गई. दक्षिण दिल्‍ली में जामिया मिलिया इस्‍लामियां यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया. बाद में पुलिस द्वारा छात्रों के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आई.

इरफान पठान ने छात्रों के समर्थन में किए अपने ट्वीट में लिखा, “राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मैं और हमारा देश जामिया के छात्रों के लिए चिंतित है.”

Political blame game will go on forever but I and our country🇮🇳 is concerned about the students of #JamiaMilia #JamiaProtest

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 15, 2019