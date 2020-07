पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ (England vs West Indies) जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शतकीय पारी खेलने वाले हरफनमौला बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की तारीफ करते हुए कहा है कि इस ऑलराउंडर जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनेचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर अपने करियर का दसवां टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने 356 गेंदों में 176 रन बनाए। उन्होंने साथ ही डॉम सिब्ले के साथ 260 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

वॉन ने ट्विटर पर लिखा, “इंग्लैंड का सबसे अच्छा खिलाड़ी, इंग्लैंड का सबसे अच्छा फील्‍डर और इस समय इंग्लैंड के सबसे प्रभावी गेंदबाज। एक बार फिर से स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए जो कुछ भी किया है, वह कोई और नहीं कर सकता।” Also Read - ENG vs WI, Day-2, HIGHLIGHTS : स्‍टोक्‍स की 176 रन की पारी से चित हुआ विंडीज !

अपनी इस शतकीय पारी के साथ ही स्टोक्स विश्व के पांचवें ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा शतक बनाए हैं और 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। Also Read - मैनचेस्टर टेस्ट: स्टोक्स-सिबले के शतकों के बाद इंग्लैंड ने 469/9 पर पारी घोषित की

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 469 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने दिन का खेल खत्म होने पर एक विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। Also Read - 'वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाएंगे जोफ्रा आर्चर'