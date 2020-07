ENG vs WI Manchester Test: इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) को वेस्टइंडीज (England vs West Indies) के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. लेकिन इस गेंदबाज ने इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया और अब वह एक ऐसी उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर है जिसे पाने के लिए गेंदबाज वर्षों से सपना देखता है. मैनचेस्टर (Manchester Test) में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ब्रॉड ने कुल 6 विकेट हासिल कर सेलेक्टर्स को ये बता दिया कि इस समय वह बेहतरीन फॉर्म में हैं. Also Read - वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने बल्लेबाजों को दी टेस्ट सीरीज बचाने की चुनौती दी

ब्रॉड सीरीज के तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में भी विंडीज बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं. उन्होंने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड (Old Trafford) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में विंडीज के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. विंडीज के सामने 399 रन का लक्ष्य है. दूसरी पारी में मेहमान विंडीज ने तीसरे दिन महज 10 रन के अंदर दो विकेट गंवा दिए. दोनों विकेट ब्रॉड के खाते में गए. ऐसे में ब्रॉड ने सीरीज के दो मैचों में अब तक कुल 14 विकेट झटक चुके हैं.

ब्रॉड के ओवरऑल टेस्ट करियर की बात करें तो उनके विकेटों की कुल संख्या 499 पर पहुंच गई है. ऐसे में मैच के चौथे दिन ब्रॉड एक विकेट चटकाने के साथ ही अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर लेंगे. 34 वर्षीय ब्रॉड ने 140 मैचों में अब तक 499 विकेट झटके हैं. एक विकेट चटकाने के साथ ही ब्रॉड अनुभवी हमवतन जेम्स एंडरसन (James Anderson) के बाद इंग्लैंड के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे.

इन गेंदबाजों के क्लब में होंगे शामिल

ब्रॉड एक विकेट लेने के साथ ही 500 या इससे अधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाले इंग्लैंड के दूसरे जबकि दुनिया के 7वें गेंदबाज बन जाएंगे. इससे पहले श्रीलंका के महान स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने 800, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न ने 708, भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने 619, इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन ने 589, ऑस्ट्रेलियाई महान पेसर ग्लेन मैक्ग्रा ने 563 और विंडीज दिग्गज कर्टनी वॉल्स 519 विकेट हासिल किए हैं.

13 साल लगे इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने में

ब्रॉड ने अपना टेस्ट करियर 9 दिसंबर 2007 को श्रीलंका के खिलाफ शुरू किया था. वह 121 वनडे में 178 विकेट चटका चुके हैं जबकि 56 टी20 इंटरनेशनल मैचों में ब्रॉड के नाम 65 विकेट दर्ज है.