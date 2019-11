भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। गौरतलब है कि दोनों ही फॉर्मेट की टीमों में रिषभ पंत (Rishabh Pant) को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जगह दी गई है। जिसके बाद संजू सैमसन (Sanju Samson) को बिना प्लेइंग इलेवन में जगह दिए स्क्वाड से बाहर किए जाने को लेकर फैंस बीसीसीआई पर भड़क गए।

केरल के इस बल्लेबाज को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया था लेकिन पंत के लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज के लिए उन्हें स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। जिससे क्रिकेट फैंस नाराज हुए हैं।

Sanju Samson to BCCI after seeing Rishabh Pant’s name in #INDvsWI series : #SanjuSamson #RishabhPant pic.twitter.com/8GnJn7m9V5

BCCI has not only Ruining the Confidence of Sanju Samson but Making an Ass out of itself by “Pick & Drop” policy! When Shivam Dube was given a Chance to prove himself Why over look Sanju without trying him out? #INDvsWI #SanjuSamson pic.twitter.com/HUJa2fnL1v

Pic 1: Chances given to Kohli Favorites. Pic 2: Chances given to Deserving players. #SanjuSamson pic.twitter.com/UIRTB7tgA9

साथ ही सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जो कि टी20 स्क्वाड से पहले ही बाहर हो चुके थे, उन्हें वनडे टीम में भी जगह नहीं मिली है। धोनी को वनडे स्क्वाड से बाहर किए जाने से फैंस काफी नाराज हुए और ट्विटर पर #BringBackDhoni ट्रेंड के साथ उन्हें वापस लाए जाने की मांग की।

धोनी इंग्लैंड में हुए विश्व कप सेमीफाइनल मैच के बाद से भारतीय टीम से बाहर हैं। आधिकारिक तौर इस सीनियर खिलाड़ी के संन्यास पर कोई खबर नहीं मिली है और यही बात सामने आई हैं कि धोनी क्रिकेट से ब्रेक लिए हुए हैं लेकिन वनडे टीम से उनके बाहर होने के बाद लग रहा है कि धोनी के रिटायरमेंट लेने का समय बेहद करीब है।

We always live thinking that our MAHI will come , As long as Dhoni is there, it is cricket, if it is not Dhoni, then cricket will end. No reason for watching cricket… #BringBackDhoni pic.twitter.com/Zehzo7gVFq

• I would go to war with Dhoni by my side – GARY KIRSTEN

• I’m really lucky to play under the leadership of MSD. -MICHAEL HUSSEY

• I’m learning the ropes of captaincy from MSDhoni. -Bravo

• MSD is the cleverest captain I have even seen. -Kevin Pietersen#BringBackDhoni pic.twitter.com/50msNOMDz0

— Sidhdharaj Chaudhary (@Sidh_Msd_7) November 22, 2019