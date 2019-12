वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (IND vs WI) मुंबई में खेले जा रहे टी20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वेस्‍टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी करने के लिए बुलाया है.

भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की जगह मोहम्‍मद शमी (Mohammed Shami) को टीम में शामिल किया गया है. इसी तरह युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जगह कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को मौका दिया गया है.

भारतीय कप्‍तान ने युवा वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे पर फाइनल मुकाबले में भी भरोसा जताया है. वेस्‍टइंडीज की टीम ने विनिंग कॉन्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया है. तिरुवनंतपुरम के अपने प्‍लेइंग इलेवन के साथ ही कीरोन पोलार्ड मुंबई के मैदान में भी उतरेंगे.

A look at the Playing XI for the two teams for the 3rd T20I.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/Yz9MVU52El

— BCCI (@BCCI) December 11, 2019