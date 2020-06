बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) ने कहा है कि अगर आप ठीक नहीं हो तो यह बुरी बात नहीं है और जरूरी है कि हम उस पर चर्चा करें जो हमारे अंदर चल रहा है। Also Read - अलविदा सुशांत सिंह राजपूत: वीडियो में देखिए रील लाइफ के एमएस धोनी की इमोशनल जर्नी

सुशांत ने रविवार को अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। ये हालांकि अभी साफ नहीं है लेकिन ऐसी चचार्एं हैं कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। Also Read - सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर सुनकर हैरान हुई एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, बस इतना ही कह पाईं

भारत की 2007 की टी20 विश्व कप जीत का हिस्सा रहे उथप्पा ने हाल ही में कुछ दिन पहले कहा था कि वो डिप्रेशन में थे और उनके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। Also Read - सुशांत राजपूत ने रात में अपने दोस्त को किया था फ़ोन, पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो ऐसा था हाल

Shocked beyond understanding. Cannot imagine the pain you must’ve been going through @itsSSR . My heart and prayers go out to your family. Rest in peace.

उथप्पा ने ट्वीट किया, “समझ से परे। आप जिस दर्द से गुजरे हो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी दुआएं आपके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैं इसे बार-बार नहीं दोहरा सकता। हम जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बात करने की जरूरत है। हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं तो कोई बात नहीं है।”

I cannot reiterate this enough. WE NEED TO SPEAK ABOUT WHAT WE FEEL WITHIN. we are stronger than we understand and IT IS COMPLETELY OKAY TO NOT BE OKAY. #depression #MentalHealthMatters

— Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) June 14, 2020