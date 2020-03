मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्हें तोड़ पाना अन्य बल्लबाजों के लिए आसान नहीं है. उन्हीं में से एक रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का है जो अब तक अटूट है. भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान सचिन ने आज ही के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का ‘महाशतक’ पूरा किया था. हालांकि इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था.

16 मार्च 2012 को ढाका में खेले गए एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. भारत ने तेंदुलकर के 147 गेंदों पर खेली गई 114 रन की पारी के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 289 रन बनाए.

तेंदुलकर ने अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने अपना शतक शाकिब अल हसन की गेंद पर एक रन पूरा चुराने के साथ पूरा किया. इस तरह सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सौ शतक पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. तेंदुलकर ने टेस्टमें 51 और वनडे में 49 शतक जड़े हैं.

ONE HUNDRED #OnThisDay in 2012, Sachin Tendulkar created history against Bangladesh, becoming the first batsman to register hundred international centuries

Next in the list are Ricky Ponting (71), Virat Kohli (70*) and Kumar Sangakkara (63). pic.twitter.com/vaTKIZ6SxT

— ICC (@ICC) March 16, 2020