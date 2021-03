Tiger came in Front of Ravindra Jadeja’s Car- Video: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) इन दिनों टीम इंडिया से दूर आराम पर हैं. जडेजा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. तब से वह आराम पर हैं. हाल ही में वह जंगल सफारी पर निकले तो उनका सामना टाइगर से हो गया. यह टाइगर जंगल सफारी के लिए बने रास्ते पर आ गया था, जिससे सफारी का लुत्फ लेने आए लोगों को दिन बन गया. Also Read - ODI Squad Announced: ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर गए इन छह भारतीय खिलाड़ियों को वनडे टीम से हुई छुट्टी

जडेजा ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘वह बस मुझे तेजी से उबरने की शुभकामनाएं देने के लिए आया था.’ जडेजा ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम और टि्वटर हैंडल पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में टाइगर रोड के पास तक आता है और फिर यूटर्न लेकर वह वापस जंगल के भीतर मुड़ जाता है. Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज- यह होगी भारत की संभावित टीम

इस वीडियो में तीन जीप दिखाई दे रही हैं, जबकि एक अन्य जीप से यह वीडियो फिल्माया गया है. हालांकि जड्डू ने यह जानकारी नहीं दी है कि आखिर वह देश के किस जंगल में सफारी का लुत्फ लेने गए थे.

बता दें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जडेजा बैटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. तब तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एक उछाल लेती गेंद उनके अंगूठे पर जा लगी थी, जो डिस्लोकेट हो गया. इसके बाद से जड्डू क्रिकेट से दूर रिकवरी कर रहे हैं.

पहले उनके इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में और फिर 23 मार्च से शुरू हो रही वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीद थी. लेकिन वह अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. इसके चलते इस स्टार खिलाड़ी को टी20 के बाद वनडे टीम में भी नहीं चुना गया है. अब वह आईपीएल से ही क्रिकेट मैदान पर अपनी वापसी करेंगे. जडेजा आईपीएल में एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का हिस्सा हैं.