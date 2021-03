दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इस सीजन में रिषभ पंत (Rishabh Pant) को टीम का कप्तान बनाया है. टीम ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के चोटिल होने के बाद यह फैसला लिया है. इंग्लैंड के साथ पहले वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कंधे में चोट लगी थी. इस वजह से वह आईपीएल के 14वें संस्करण से बाहर हो गए हैं. श्रेयस का बायां कंधा फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गया था. Also Read - IPL 2021: युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी ने RCB कैम्‍प में शुरू की ट्रेनिंग, इस तारीख को जुड़ेंगे विराट कोहली

दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह मालिक किरण कुमार गांधी ने कहा, ‘श्रेयस की कप्तानी में हमारी टीम नयी ऊंचाईयों तक पहुंची इसलिये उनकी काफी कमी खलेगी. उनकी अनुपस्थिति में फ्रेंचाइजी ने मिलकर इस साल टीम की कप्तानी के लिये रिषभ पंत को चुना है.’ उन्होंने कहा, ‘यह मौका हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में आया है, लेकिन यह उसके लिये आगे बढ़ने के लिये अच्छा मौका है. मैं उसे नयी भूमिका के लिये शुभकामनायें देना चाहूंगा.’ Also Read - Jofra Archer की उंगुली से निकला कांच का टुकड़ा, IPL में खेलना अब भी तय नहीं

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨 Also Read - जब टीम इंडिया में नहीं मिल रही थी जगह, Suryakumar Yadav ने खुद को अच्छी तरह संभाला: Zaheer Khan

Rishabh Pant will be our Captain for #IPL2021 ✨@ShreyasIyer15 has been ruled out of the upcoming season following his injury in the #INDvENG series and @RishabhPant17 will lead the team in his absence 🧢#YehHaiNayiDilli

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 30, 2021