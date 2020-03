दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 50 लाख रुपये दान में दिए. भारत सहित समूचा विश्व इस समय कोरोनावायरस का सामना कर रहा है. भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 700 से अधिक हो गई है जबकि इसकी चपेट में आकर 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. विश्व में लगभग 5 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं वहीं 20 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - कोरोना वायरस की चपेट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी बोले- आप एक योद्धा हैं, इस चुनौती से बखूबी निपट लेंगे

वीरेंद्र सहवाग ने Self-isolation की फोटो शेयर की, बोले-इन्हीं की बंधक हैं, दिल में ठंडक है Also Read - ब्रिटिश PM ने खुद बताया- 'मैं कोरोना से संक्रमित हो गया हूं', 1 घंटे में 60 लाख लोगों ने देखा ये VIDEO

दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को लोगों से अपील की कि जो लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, उन्हें हीन भावना से नहीं देखा जाए. तेंदुलकर ने कहा कि समाज का दायित्व है कि कोविड-19 के मरीज का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए. सचिन ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा है, 'एक समाज के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं उनको हमारा प्यार और सम्मान मिले. हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की उन्हें शर्मिदगी महसूस ना हो.'

We all are responsible for ensuring that those who have tested positive for #COVID19 receive all our love and care & don’t feel any stigma.

We must all practice #SocialDistancing but we shouldn’t isolate them from our society!

We can win this war only by supporting each other. pic.twitter.com/riPDQE0knf

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 27, 2020