Suryakumar Yadav is not in Team India Twitter Reactions: भारत ने सोमवार को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे, टी-20 और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया. हालाकि इन तीनों टीमों में रोहित शर्मा का नाम नहीं है. रोहित को आईपीएल में चोट लगी थी और इसी कारण वह पिछले दो मैच नहीं खेले हैं. टी-20 और वनडे में उनकी जगह लोकेश राहुल को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है.

हालांकि अनुभवी खिलाड़ियों के अलावा टीम में कई युवाओं को भी मौका दिया गया है लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मैच विजेता खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव एक बार फिर से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए. टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में केकेआर के लिए खेलने वाले वरूण चक्रवर्ती को मौका दिये जाने के अलावा कोई आश्चर्यजनक चयन नहीं हुआ है. वरूण ने आईपील के मौजूदा सत्र में अब तक 12* विकेट चटकाये है जिसमें एक मैच में पांच विकेट भी शामिल है.

सूर्यकुमार यादव को मौका न दिए जाने से उनके फैंस खासा परेशान हैं. टीम का ऐलान होने के बाद से ही सूर्यकुमार यादव का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस उनके लिए न्याय मांग रहे हैं. Also Read - नवदीप सैनी के दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगे पांच टांके, ऐसे हुए थे चोटिल

सूर्यकुमार ने 73 प्रथम श्रेणी मैचों में 4920 रन बनाए हैं. 30 साल के इस खिलाड़ी का औसत 43.53 का है, जिसमें 13 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. टी-20 में उन्होंने 149 मैचों में 31.37 की औसत से 3,012 रन बनाए हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उन्होंने 96 मैच खेले हैं और 9 अर्धशतकों की मदद से 1827 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस के लिए लगातार रन बनाते आ रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान से पहले हर कोई कयास लगा रहा था कि सूर्यकुमार यादव को टीम में मौका मिलेगा लेकिन नहीं मिला.

ट्विटर लोगों ने इस तरह निकाली भड़ास

But how come Suryakumar Yadav missed out? Great form in IPL and tons of runs in domestic!! The guy has done everything right to be picked. Feeling very bad for him. — Rajguru (@rajgurusj123) October 26, 2020

Very sad for suryakumar yadav didn’t selected💔😓 pic.twitter.com/sg6L8Zm9ZQ — RR kumar (@spktwitz) October 26, 2020

SURYAKUMAR YADAV is doing everything good but selection committee… pic.twitter.com/daPSiS0I4m — Encrypted (@dixit_encrypted) October 26, 2020