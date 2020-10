IPL 2020: आईपीएल का रोमांच चरम पर है. बीती रात हुए सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच हुए मैच के बाद नया विवाद सामने आ गया है. मैच के दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की ‘नाराजगी’ पर अंपायर ने अपना फैसला बदल लिया. इसे लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के फैन्स और क्रिकेटप्रेमियों (Cricket Fans) के बीच बहस तेज हो गई. दरअसल, चेन्नई सुपरकिंग्स की फील्डिंग के समय 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने राशिद खान (Rashid Khan) को बाहर की तरफ गेंद डाली, लेकिन बॉल दूर होने की वजह से वह बल्ले पर नहीं आई. Also Read - DC vs RR: कौन हैं तुषार देशपांडे जिन्‍हें दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने दिया IPL डेब्‍यू का मौका ?

इसके बाद अंपायर ने जैसे ही वाइड बॉल (Wide Ball) देने के लिए हाथ फैलाने की कोशिश की तो धोनी (MS Dhoni) ने नाराजगी जताई. धोनी को देखकर अंपायर ने अपना फैसला बदल लिया और वाइड बॉल नहीं दी. अंपायर के इस रवैये को देखकर सनराइजर्ज के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) भी हैरान रह गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद फैन्स भी ट्विटर पर भिड़ गए.

When umpire is about to give wide and thala reminds him about srini mama #CSKvsSRH pic.twitter.com/agkFO4bC4O — Chikatlo chindulestha (@chikati_rajyam) October 13, 2020

Actually it was NOT a wide ball…. Ball crossed above the bat.

Wide is made as an area where batsman can't reach – here he reached there so it's a fair delivery.

So Don't Blame Dhoni.#CSKvsSRH pic.twitter.com/iP7wAoeKsB — Ashish Singh Rajput (@AshSingh07) October 13, 2020

Dhoni Protested & Umpire Changed His Decision 🤞🏻 Umpire : Wide Ba…

Dhoni : Umpire : Nhi hai #SRHvsCSK pic.twitter.com/VzDc2VVxsf — Kirtan Mehta 🇮🇳 (@kirttn) October 13, 2020

And then umpire cancelled his decision#CSKvsSRH pic.twitter.com/dzA1acitF3 — Tro Lee ᴹᴵ (@Tro_Lee_) October 13, 2020

#Umpire shameful and not in the spirit of game pic.twitter.com/xtCvblPkBs — Amitk (@Indrabeing) October 13, 2020

Dhoni when umpire was about to give that ball 'Wide'.

#CSKvsSRH pic.twitter.com/1DNHM421HY — तूफ़ान का देवताᵀʰᵒʳ 🚩 (@iStormbreaker_) October 13, 2020

मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर माइक स्लेटर ने इस घटना पर कहा, ‘लग रहा है कि वो ऊपर (थर्ड अंपायर) के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चर्चा कर रहे हैं. लग रहा था कि उनके हाथ बाहर आ रहे थे (वाइड का इशारा करने के लिए), ये दिलचस्प है.’

वहीं पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, ‘वो चेक कर रहे हैं कि गेंद बल्ले से तो नहीं लगी लेकिन अगर बल्ले से लगी होती को कैच होता क्योंकि गेंद सीधा धोनी के हाथ में गई.’ वहीं, कमेंटेटर्स पैनल में मौजूद एक और पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन ने कहा, ‘मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उनके हाथ ऊपर जाते हुए देखे थे. फिर उनकी तरफ काफी शोर हो रहा था और उन्होंने अपना फैसला रोक दिया.

बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में 20 रन से जीत हासिल कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन में हार का सिलसिला तोड़ा है. उधर, जीत के बाद अपने खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा करते हुए धोनी ने कहा कि यह मुकाबला अच्छा रहा और अंत में दो अंक ही मायने रखते हैं. उन्होंने कहा कि चेन्नई का हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, जिससे वह सनराइजर्स के खिलाफ अपने 167 रन के स्कोर बचाव करने में सफल रहा.

धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे लगता है कि मायने यह रखता है कि आपको दो अंक मिले. आज हमने अच्छा किया, यह एक मैच था जो ‘परफेक्ट’ के करीब था. एक दो ओवर थोड़े बेहतर हो सकते थे लेकिन यह मैच अच्छा रहा. हम काफी सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ठीक हैं.’ उन्होंने कहा, ‘आप मैच जीतते रहो तो अंक तालिका भी ठीक हो जायेगी. अंक तालिका को देखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फिर देखेंगे कि हम किसमें सुधार कर सकते हैं. अहम यह है कि किसी भी चीज को छुपाओ नहीं क्योंकि आपने मैच जीता है.’