15 साल के वैभव सूर्यवंशी का धमाका, टी20 में रचा इतिहास; सूर्यकुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा

Vaibhav Suryavanshi: वैभव 16 साल की उम्र से पहले टी20 इंटरनेशनल में दो अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की तूफानी पारी खेली.

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भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया है. महज 15 साल की उम्र में वैभव ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. वैभव 16 साल की उम्र से पहले टी20 इंटरनेशनल में दो अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 4 छक्के और 8 चौके लगाए. उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

वैभव ने किया शानदार प्रदर्शन

वैभव ने इससे पहले इसी सीरीज के पहले मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उस समय वह 15 साल और 118 दिन के थे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे. अब 15 साल और 121 दिन की उम्र में दूसरा अर्धशतक लगाकर वैभव ने अपना ही रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है. वह टी20 इंटरनेशनल में 16 साल से कम उम्र में दो अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले नेपाल के कुशल मल्ला के नाम इस उम्र में एक अर्धशतक दर्ज था.

तोड़ना मुश्किल है वैभव का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ अर्धशतक का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि टी20 क्रिकेट में छक्कों के मामले में भी बड़ा कारनामा कर दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में चार छक्के लगाने के साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया. सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में टी20 क्रिकेट में 85 छक्के लगाए थे. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक 86 छक्के जड़ दिए हैं. वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने साल 2025 में 108 छक्के लगाए थे.

मैच का हाल भी जानें

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ भी अहम साझेदारी कर टीम के स्कोर को बड़े आंकड़े तक पहुंचाया. वैभव की इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. इतनी कम उम्र में लगातार बड़े रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है. आने वाले समय में इस युवा बल्लेबाज से और भी बड़े कारनामों की उम्मीद की जा रही है. (एजेंसी इनपुट्स सहित)

108 – अभिषेक शर्मा, 2025 (गेंद/छक्का: 7.35)

87 – अभिषेक शर्मा, 2024 (गेंद/छक्का: 6.54)

86 – वैभव सूर्यवंशी, 2026 (गेंद/छक्का: 4.99)

85 – सूर्यकुमार यादव, 2022 (गेंद/छक्का: 10.04)

74 – अभिषेक शर्मा, 2026 (गेंद/छक्का: 7.46)

73 – ईशान किशन, 2026 (गेंद/छक्का: 10.8)