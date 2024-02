रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास- पहली बार नंबर 10 और 11 के बल्लेबाजों ने ठोके शतक

मुंबई. रणजी ट्रॉफी में मुंबई और बड़ौदा के बीच खेले गए दूसरे क्वॉर्टर फाइनल में टूर्नामेंट का नया इतिहास बन गया. यहां मुंबई के लिए नंबर 10 और 11 पर उतरे दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने शतक जड़ दिए. रणजी ट्रॉफी में यह पहली बार है, जब किसी टीम में सबसे निचले क्रम के दो बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक अपने नाम किए हों. प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी ही बार है, जब 10 और 11 नंबर पर खेलने वाले बल्लेबाजों ने शतक जड़े हों. इस मैच में तनुष कोटियान (120*) और तुषार देशपांडे (123) शतक अपने नाम किए.

इससे पहले साल 1946 में इंडियन्स बनाम सरे के बीच खेले गए मैच में यह कारनामा हुआ था, तब इंडियन्स के लिए नंबर नंबर 10 और 11 पर खेलने उतरे बल्लेबाजों ने शतक बनाया था. उस मैच में (Chandu Sarwate) चंदू सरवटे (124*) और (Shute Banerjee) शुते बनर्जी (121) ने यह उपलब्धि अपने नाम की थी.

Tanush Kotian and Tushar Deshpande script history for Mumbai, becoming only the 2nd No. 10 and No. 11 pair in First-Class cricket to record centuries in the same innings. The only other pair to achieve the feat was Chandu Sarwate and Shute Banerjee (v Surrey, 1946)! #RanjiTrophy pic.twitter.com/NhqGQrPU0V

Is this the first time that a number 10 and 11 batter have made 100 ‘s in an innings?

Tushar Deshpande and Tanush Kotian have just cracked 100s for Mumbai in the Ranji Quarters against Baroda. #mumbaivsbaroda #ranjitropby

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) February 27, 2024