PAK vs NZ: पाकिस्तान की फिर हो गई जगहंसाई; इस बार कप्तान ने किया शर्मशार, अंपायर ने पकड़ी गलती

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी. वहीं, पहले वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात देकर सीरीज में विजयी शुरुआत की. हालांकि दूसरे वनडे के दौरान अजीबो-गरीब घटना देखने को मिली और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मशार होना पड़ा है.

30 यार्ड सर्कल का गलत नापा

क्रिकेट के मैदान पर बाउंड्री लाइन की तरह ही 30 यार्ड सर्कल होता है. पहले पावरप्ले में सिर्फ दो फिल्डर ही 30 यार्ड के सर्कल से बाहर रह सकते हैं. जबकि दूसरे पावरप्ले में 4 फील्डर और आखिरी 10 ओवर में 5 फील्डर बाहर रह सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दूसरे मैच में सर्कल का नाप ही गलत निकला.

लाइन को जहां होना चाहिए था वहां नहीं था. फिर फोर्थ अंपायर मैदान पर आए और साथ में नापने वाला फीता भी लाए। उन्होंने विकेट से 30 यार्ड नापकर सर्कल को अंदर किया. इसके बाद अंपायर अलीम डार और राशिद रियाज ने मैच के बीच में ही 30 गज के घेरे को बदलवाया. उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के चार रन था.