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6 पारियों में 338 रन, आरसीबी के लिए 'प्लेऑफ' में भरोसेमंद साबित हुए हैं रजत पाटीदार

6 मुकाबलों में पाटीदार ने 24 छक्के और 25 चौके लगाए हैं. आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ में सिर्फ रैना (40), धोनी (28) और पोलार्ड (25) ने ही पाटीदार से ज्यादा छक्के लगाए हैं.

Published date india.com Published: May 26, 2026 10:24 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
RCB Vs GT, IPL 2026 Qualifier 1: Rajat Patidar scores 21-ball fifty
Royal Challengers Bengaluru captain Rajat Patidar celebrates after scoring a half-century during the Indian Premier League (IPL) 2026 Qualifier 1 match between Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Titans at the HPCA Stadium in Dharamshala on Tuesday, May 26, 2026. (Photo: IANS)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए. इस पारी में पाटीदार ने 9 छक्के और 5 चौके लगाए. रजत पाटीदार ने आईपीएल करियर में 6 प्लेऑफ मुकाबले खेले हैं, जिसमें 112.66 की औसत और 193.14 की स्ट्राइक रेट के साथ 338 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले. इन 6 मुकाबलों में पाटीदार ने 24 छक्के और 25 चौके लगाए हैं. आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ में सिर्फ रैना (40), धोनी (28) और पोलार्ड (25) ने ही पाटीदार से ज्यादा छक्के लगाए हैं.

रजत पाटीदार साल 2021 से अब तक सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेले हैं. साल 2022 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 54 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 112 रन बनाए थे, जिसके बाद क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध 42 गेंदों में 58 रन की पारी खली. आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच में पाटीदार ने राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध 22 गेंदों में 34 रन बनाए थे. आईपीएल 2025 में पाटीदार की कप्तानी में ही आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. उस सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर-1 में पाटीटार ने 8 गेंदों में नाबाद 15 रन बनाए थे, जबकि फाइनल मैच में इसी टीम के विरुद्ध 16 गेंदों में 26 रन की पारी खेली.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 254 रन बनाए. इस टीम के लिए पाटीदार ने 33 गेंदों में 9 छक्कों और 5 चौकों के साथ 93 रन की नाबाद पारी खेली. इनके अलावा, विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट निकाले और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया. (आईएएनएस)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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