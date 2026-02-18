By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
WATCH- IND vs NED: 41 साल की उम्र में कमाल की फुर्ती, रूलोफ वेन डर मर्वे ने लपका ऐसा कैच देखकर दिल खुश हो जाएगा
T20 World Cup 2026 में भारत के खिलाफ नीदरलैंड्स के रूलोप वेन डर मर्वे ने कमाल का कैच कर तिलक वर्मा को आउट किया. 41 साल की उम्र में उनकी यह फील्डिंग देखने वाली थी.
नई दिल्ली: उम्र क्या है, महज एक आंकड़ा. एक नंबर. इस बात को सच साबित किया रूलोफ वेन डर मर्वे ने. यह नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं. उम्र है 41 साल. लेकिन भारत के खिलाफ बुधवार, 18 फरवरी को खेले जा रहे मैच में उन्होंने जबर्दस्त कैच लपका. साल 2015 में उन्होंने नीदरलैंड्स के लिए डेब्यू किया. उससे पहले वह साउथ अफ्रीका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर उन्होंने काफी क्रिकेट खेला. और फिर नारंगी जर्सी में क्रिकेट खेलने लगे. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उन्होंने तिलक वर्मा का कमाल का कैच किया.
मर्वे ने पकड़ा कमाल का कैच
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल पाए. एक बार फिर. यह इस टी20 वर्ल्ड कप में तीसरा मौका था जब वह जीरो पर आउट हुए. इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा खुलकर नहीं खेल पा रहे थे. भारत की पारी के 9वें ओवर की यह आखिरी गेंद थी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ पर हवाई शॉट खेला. गेंद थोड़ी धीमी थी और वर्मा ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की. मर्वे ने अपने दाएं ओर दौड़ लगाई. और उसके बाद हवा में छलांग लगाते हुए कमाल का रिवर्स-कप कैच लपका. भारत को अहम मौके पर झटका लगा.
अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे हैं तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने आज 31 रन बनाए. उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने हर बार शुरुआत की है लेकिन वह उस पारी को आगे नहीं ले जा पाए. टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी सर्जरी हुई थी. और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे. इससे पहले यूएसए, पाकिस्तान और नामीबिया तीनों ही मैचों में उन्होंने 25-25 रन की ही पारी खेली. इस भारतीय बल्लेबाजी क्रम में तिलक वर्मा की भूमिका पारी को संवारने की दी गई लगती है.
नीदरलैंड्स के खिलाफ कैसी रही भारत की पारी
मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने शिवम दूबे की 31 गेंद पर 66 रन की तूफानी पारी के दम पर छह विकेट पर 193 रन का स्कोर बनाया. भारत ने बीते टी20 वर्ल्ड कप से इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच नहीं हारा है. इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने तीनों मैच जीते हैं. भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है. सुपर 8 भारत का पहला मैच 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के इसी मैदान पर होगा.
