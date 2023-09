नई दिल्ली: ‘भारत की वर्ल्ड कप टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है. क्या किसी अन्य नाम पर विचार नहीं किया गया.’ अजित अगरकर और रोहित शर्मा से जब 5 सितंबर को यह सवाल पूछा गया तो कई लोगों के जेहन में रविचंद्रन अश्विन का नाम आया था. माइक के उस बैठे अगकर और रोहित ने कहा था कि कई खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा हुई. लेकिन आखिर कुलदीप भी बाएं हाथ के बल्लेबाज से गेंद को बाहर निकालते हैं. यानी जो काम एक ऑफ स्पिनर करता है वह कुलदीप यादव कर सकते हैं.

अश्विन के नाम पर बहस इसलिए भी ज्यादा नहीं हुई क्योंकि यह अनुभवी ऑफ स्पिनर काफी वक्त से सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है. और यह माना जा रहा था कि वह सीमित ओवरों में अब टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं. अश्विन ने अपना पिछला वनडे इंटरनैशनल जनवरी 2022 में खेला था. तब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 19 और 21 जनवरी को साउथ अफ्रीका में वनडे क्रिकेट खेला था. लेकिन उससे पहले साल 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच साल तक पहले उन्होंने 50 ओवर का क्रिकेट खेला था.

पर सोमवार 18 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें चुना गया. यह वाकई हैरान करने वाला फैसला था. आखिर क्यों टीम प्रबंधन 37 साल के स्पिनर पर दांव लगाना चाह रहा है. रविवार को अश्विन का जन्मदिन था और अगले ही दिन उन्हें यह बेहतरीन तोहफा मिला.

वैसे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम फाइनल करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है. और एशिया कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान अक्षर पटेल को जिस तरह चोट लगी और उनके स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, उससे एक अलग राह दिखाई दी. क्या सुंदर पटेल का विकल्प हो सकते हैं. वह ऑफ स्पिनर हैं यानी विविधता लेकर आएंगे. और बल्लेबाजी बाएं हाथ से करते हैं तो बल्लेबाजी क्रम में भी उपयोगी हो सकते हैं. पर अश्विन को क्यों शामिल किया गया. क्या वर्ल्ड कप 2023 के लिए अश्विन दावेदार बनकर उभरे हैं. आखिर कौन से वे 5 कारण हैं जो उस ऑफ स्पिनर का दावा करते हैं मजबूत.

वनडे वर्ल्ड कप से पहले यह भारत की आखिरी वनडे सीरीज है. और वर्ल्ड कप की टीम की बात करें तो कुलदीप यादव एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हैं. रविंद्र जडेजा और अक्षर को आप ऑलराउंडर माने तो. यानी अश्विन अगर वर्ल्ड कप टीम में आते हैं तो कुलदीप पर निर्भरता कम होगी. वहीं अगर बल्लेबाज कुलदीप, जो कि आक्रामक गेंदबाज हैं, के खिलाफ शॉट खेलने लगते हैं तो अश्विन उसे संतुलित कर सकते हैं.

Coming 🆙 next 👉 #INDvAUS

Here are the #TeamIndia squads for the IDFC First Bank three-match ODI series against Australia 🙌 pic.twitter.com/Jl7bLEz2tK

— BCCI (@BCCI) September 18, 2023