IND v NED: अनिल तेजा ने बाउंड्री पर लपका गिल का हैरतअंगेज कैच, हक्की-बक्की रह गई अनुष्का शर्मा

बेंगलुरु। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने आखिरी लीग मैच में रविवार को यहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. दोनों टीम ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है. भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है जबकि नीदरलैंड की टीम इस दौड़ से बाहर हो चुकी है.

कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर पारी का शानदार अंदाज में आगाज किया. दोनों ने 10 ओवर में ही बिना विकेट खोए 91 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर गिल को पवेलियन वापस जाना पड़ा. पॉल वैन मीकरेन ने गिल को अपना शिकार बनाया. अनिल तेजा ने बाउंड्री लाइन पर का शानदार कैच पकड़ा.

मीकरेन की गेंद पर गिल फाइन लेग पर पुल लगाने गए लेकिन वहां खड़े अनिल तेजा के हाथों लपके गए. तेजा ने बाउंड्री पर लाइन पर हवा में छलांग लगाते हुए हैरतअंगेज कैच पकड़ा. इस कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये कैच देख अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गई. उनका मुंह खुला का खुला रह गया.

After the catch of Gill, the reaction of Anushka Sharma. #INDvsNED #anushkasharma #ICCCricketWorldCup23 pic.twitter.com/R1kEHDoDFw

— (@harryxictian) November 12, 2023