ICC World Cup 2023: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने ICC वर्ल्ड कप 2023 (ICC World Cup 2023) से पहले वॉर्म-अप मैच में शानदार शतक ठोक दिया है. भारतीय सरजमीं पर वर्ल्ड कप से पहले रिजवान के बल्ले से शतक निकलना पाकिस्तान टीम के लिए राहत की खबर है. रिजवान ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 गेंदों पर शतक ठोका. रिजवान 103 रन बनाकर आउट हुए जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के आए.

बता दें, मोहम्मद रिजवान लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. एशिया कप में भी उनका बल्ला शांत रहा था. अब वर्ल्ड कप से पहले आए इस शतक ने रिजवान की फॉर्म में वापसी के बड़े संकेत दिए हैं. रिजवान के अलावा कप्तान बाबर आजम ने 80 रनों की पारी खेली जबकि सऊद शकील ने ताबड़तोड़ 75 रनों का योगदान दिया. शकील ने 4 छक्के और 5 चौके जड़े. इस दौरान उनका स्ट्राईक रेट 140 से ऊपर का रहा.

भारत में स्वागत से अभिभूत रिजवान

रिजवान ने शतक ठोकने के बाद भारत में पाकिस्तानी टीम के जोरदार स्वागत के लिए भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा किया. रिजवान ने कहा, “भारत के हैदराबाद में हमारा शानदार स्वागत हुआ. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पाकिस्तान में कराची से पेशावर आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं.”

A century for Mohammad Rizwan in his first innings on Indian soil 💪#NZvPAK | #CWC23 | 📝: https://t.co/STKafcl5zi pic.twitter.com/d1hWsIxU6n

— ICC (@ICC) September 29, 2023