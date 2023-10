AUS vs PAK: पाकिस्तान ने टेके घुटने, ऑस्ट्रेलिया ने चखा लगातार दूसरी जीत का स्वाद

AUS vs PAK: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप 2023 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. वहीं, पाकिस्तान की भारत से मुंह की खाने के बाद ये लगातार दूसरी हार है. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर के शतक की बदौलत 367/9 रनों का स्कोर खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तानी टीम 45.3 ओवरों में 305 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 62 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस मैच में भी पाकिस्तान ने अपने आखिरी 6 विकेट महज 36 रन के भीतर गंवा दिए.

Australia overcome the Pakistan challenge in Bengaluru to make it two in two at #CWC23 👊#AUSvPAK 📝: https://t.co/TAoZkxKoHP pic.twitter.com/OdCVA0ldbl

— ICC (@ICC) October 20, 2023