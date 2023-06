9 टेस्ट खेलकर बने क्रिकेट एक्सपर्ट, कहने वाले को आकाश चोपड़ा ने दिया करारा जवाब

भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) इन दिनों हिंदी कॉमेंट्री में जलवा बिखेर रहे हैं. लेकिन इस बीच चोपड़ा ने अपना एक ताजा ट्वीट भारतीय राजनीति पर कर दिया तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को यह बात इनती नागवार गुजरी कि उसने आकाश चोपड़ा पर अपनी खीझ निकाल दी. अरमान नाम के एक ट्विटर यूजर ने आकाश चोपड़ा को उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर और क्रिकेट कॉमेंट्री में बतौर एक्सपर्ट आने पर हमला कर दिया.

इस ट्रोल ने आकाश चोपड़ा पर शब्दों का हमला करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट में उनका (चोपड़ा का) करियर बहुत लंबा नहीं रहा तो फिर वह क्योंकि क्रिकेट खेलने पर बातें करते हैं? लेकिन हाजिर जवाब आकाश चोपड़ा यहां भड़के नहीं और इस ट्रोल को उन्होंने भाई कहकर उसे आईना दिखाने की कोशिश की है.

दरअसल चोपड़ा ने विपक्ष के नेता का विदेश में जाकर भारत की खराब तस्वीर पेश करने की क्या जरूरत है. आप अपनी लड़ाई अपने देश में रहकर ही कर सकते हैं. चोपड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘मुझे अभी तक दूसरे देश के ऐसे विपक्षी नेता का इंतजार है, जो भारत आकर अपने देश की विवशता भरी छवि पेश करता हो. जब आप किसी से समर्थन नहीं मांग रहे हैं तब आपको विदेशी धरती पर इसे स्पष्ट करने की क्या जरूरत है. अपनी यह लड़ाई अपने देश में ही लड़िए….. वोटर को तय करने दीजिए… क्या यही लोकतंत्र का सही सार नहीं है?’