IND vs PAK, Asia Cup 2023: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के सुपर-4 मैच में भिड़ंत हो रही है. हालांकि बारिश के कारण मैच थमा हुआ है. कोलंबों के आर प्रेमदासा में खेले जा रहे इस मैच में पहले बल्लेबजी करते हुए टीम इंडिया ने 24.1 ओवरों में 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए हैं.

विराट कोहली और केएल राहुल क्रमश: आठ और 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौटे. इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक श्रीलंकाई फैन विराट कोहली को अनमोल गिफ्ट देता नजर आ रहा है. दरअसल, श्रीलंका के एक फैन ने भारत-पाकिस्तान मैच से पहले विराट कोहली को चांदी का बना एक बल्ला गिफ्ट में दिया, जिस पर उनके सभी शतकों का जिक्र है. ये फैन और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका में भारतीय टीम को तैयारी करा रहे नेट प्रैक्टिस बॉलर चंद्रमोहन कृष्णनाथ हैं.