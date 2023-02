क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज से पहले भारत से ली मौज, आकाश चोपड़ा ने दिखाया आईना

भारत और ऑस्ट्रेलिया इस गुरुवार से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत करेंगे. इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत की मेजबानी में यह सीरीज खेलने आई है. लेकिन सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर मजे लिए हैं. उसने साल 2020 में भारत के सिर्फ 36 रन पर ऑलआउट करने की यादें ताजा करते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होने की याद दिलाई है. इस पर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी ऑस्ट्रेलिया को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई.

दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने अपने टि्वटर हैंडल पर साल 2020 में खेले गए एडिलेड टेस्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हेजलवुड और पैट कमिंस की धारदार गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरपाती दिख रही है. यह क्लिप भारत के पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे की है, जब टीम इंडिया पिंक बॉल टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रनों पर ढेर हो गई थी. भारत को इस टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था.

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में भारत का यह सबसे कम स्कोर भी था. हालांकि इस सीरीज में तब ऑस्ट्रेलिया के लिए यही एक मौका था, जिस पर वह खुश हो सकती है. क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने जोरदार वापसी करते हुए कंगारू टीम को उसके घर में ही 2-1 से मात देकर लगातार दो टेस्ट सीरीज हराने का कारनामा किया था.