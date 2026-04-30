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Aakash Chopra On Mi Loss Vs Srh Says They Do Not Know Which Way To Go

IPL 2026: आकाश चोपड़ा ने ली मुंबई इंडियन्स पर फिरकी, बोले- समझ नहीं आ रहा टारगेट सेट करें या चेज

आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुंबई पिछला मैच रन चेज करते हुए हार गई. इस बार वह रन बचाते हुए हार गई. तो उसके लिए अभी तक कुछ भी सही नहीं जा रहा है.

मुंबई इंडियन्स @IPL-BCCI

आईपीएल में 243 रनों का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हार का मुंह देखने वाली मुंबई इंडियन्स (MI) का हाल खस्ता दिख रहा है. इस सीजन अब तक खेले 8 मैचों में वह सिर्फ 2 में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बुधवार को सनराइजर्स के खिलाफ 243 रन बनाकर भी हार ने से वह बिल्कुल लाचार सी दिख रही है. 5 बार की चैम्पियन टीम के इस हाल पर भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि टीम की समझ नहीं आ रहा है कि वह टारगेट सेट करे या चेज करे.

चोपड़ा ने कहा उन्हें पहले स्कोर बनाने या फिर चेज करने में निरंतरता लाने में मुश्किल हो रही है. मुंबई की परेशानियां हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार में एक बार फिर सामने आईं, जहां बोर्ड पर 243/5 का मजबूत स्कोर बनाने के बावजूद, वे हार गए. हैदराबाद ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. पिछले मैच में लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही एमआई इस बार लक्ष्य की रक्षा नहीं कर सकी. यह टीम की कमजोरियों को उजागर करता है.

चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा कि इस तरह की अलग-अलग नाकामियों ने टीम को अपनी पसंदीदा रणनीति के बारे में अनिश्चित बना दिया है. खासकर इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग यूनिट लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है.

आकाश ने कहा, ‘उनके साथ थोड़ा पहचान का संकट है. पिछले मैच में वह 200 से ऊपर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए थे और 120 से कम रन पर आउट हो गए. इसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि शायद हम चेज में अच्छे नहीं हैं. हमारी बैटिंग चल नहीं रही है. चलो पहले बैटिंग करते हैं. फिर आप 243 रन बनाते हैं और जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी के बावजूद 18.4 ओवर हार जाते हैं.’

आकाश ने कहा, ‘यह सोचा भी नहीं जा सकता कि जब आपके पास बुमराह जैसा जीनियस हो तो 240 के आसपास का रन इतनी आसानी से चेज नहीं किया जा सकता. मुझे नहीं पता कि उन्हें सच में पता है कि किस तरफ जाना है. क्या वे पहले स्कोर कर सकते हैं या चेज कर सकते हैं? वे दोनों ही तरह से लड़खड़ा गए हैं.’

गुरुवार की शाम को मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाने के बाद भी हार गई है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया.

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(भाषा से)