वर्ल्ड कप 2023 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी अपनी भारतीय टीम, इन स्टार प्लेयर्स को किया बाहर

बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति वनडे वर्ल्ड कप 2023 (World Cup squad) के लिए आज दोपहर को भारतीय टीम का चयन करेगी. आईसीसी की गाइडलाइन्स के मुताबिक, भारत में पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए स्क्वॉड घोषित करने का आज आखिरी दिन है. इसके बाद सभी बोर्ड 28 सितंबर तक अपनी इस टीम में जरूरी बदलाव कर सकते हैं. इस बीच, पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी भारतीय टीम चुनी है.

आकाश ने अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम में पांच स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, दो विकेटकीपर, चार ऑलराउंडरों और चार स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को चुना है. उन्होंने टॉप ऑर्डर में कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव को रखा है. पूर्व बल्लेबाज ने साथ ही केएल राहुल और ईशान किशन के रूप में दो विकेटकीपरों को भी चुना है.

इसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बतौर ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया है. गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज आकाश के प्रमुख गेंदबाज होंगे. आकाश ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी भारतीय टीम में तिलक वर्मा को नहीं चुना है. तिलक हाल में वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा थे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट ने साथ ही लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया है. चहल मौजूदा एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वह विश्व कप 2023 के लिए भी चयनकर्ताओं की योजना में भी नहीं होंगे.

दोपहर में होगा टीम इंडिया का आधिकारिक ऐलान

दोपहर 1.30 बजे श्रीलंका के कैंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. इस बार भारत में आयोजित होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. यहां मेजबान भारत के अलावा बाकी 7 टीमों ने पहले क्वॉलीफाई किया है, जबकि बाकी 2 टीमें श्रीलंका और नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर के फाइनल में पहुंचकर अपनी जगह पक्की की है.