IND vs AFG: पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने एकमात्र टेस्ट मैच के चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग XI, एक खिलाड़ी के डेब्यू की उम्मीद

IND vs AFG Only Test: भारत और अफगानिस्तान चंडीगढ़के न्यू मुल्लांपुर स्टेडियम में 6 जून से एकमात्र टेस्ट के लिए आमने-सामने होंगे. इस टेस्ट के लिए भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की प्लेइंग XI चुनी है. उन्होंने खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी यहां जगह दी है, जबकि उन्हें एक युवा खिलाड़ी के टेस्ट डेब्यू की भी उम्मीद है. चोपड़ा ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए इस वीडियो में भारतीय टीम की प्लेइंग XI के कयास लगाए हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में ओपनिंग बल्लेबाजों के रूप में उन्होंने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी को ही मौका दिया है. आकाश ने कहा कि इस कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. नंबर 3 की पोजीशन के लिए आकाश ने साई. सुदर्शन के ऊपर दांव खेला. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि सुदर्शन को अधिक मौके मिलने चाहिए.
Will #TeamIndia field 6 batters or will they go with 2 all-rounders vs Afghanistan?#Aakashvani #INDvsAFG #TestCricket pic.twitter.com/SwHEPkQB55
— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 5, 2026
आकाश के अनुसार, शुभमन गिल का नंबर 4 पर ही खेलना चाहिए. उन्होंने खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत को भी टीम में जगह दी है. आकाश ने पंत को 5वें स्थान पर खिलाने की सलाह दी है. पूर्व क्रिकेटर ने ध्रुव जुरेल को भी इस टेस्ट मैच के लिए अंतिम ग्यारह में शामिल किया है. जुरेल की हालिया फॉर्म काफी शानदार रही है. आईपीएल 2026 में भी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया था.
ऑलराउंडर के तौर पर आकाश चोपड़ा ने वॉशिंगटन सुंदर को चुना है. हालांकि, उन्होंने कहा कि जुरेल के स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी आजमाया जा सकता है. आकाश ने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाज के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है.
उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहती है, तो गुरनूर बरार को डेब्यू कैप मिलनी चाहिए. हालांकि, अगर पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है, तो हर्ष दुबे या मानव सुथार में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है. अब देखना होगा कि टॉस के वक्त जब कप्तान शुभमन गिल भारत की प्लेइंग XI का ऐलान करेंगे तो क्या आकाश चोपड़ा की यह ‘आकाशवाणी’ कितनी सही निकलती है.
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार/हर्ष दुबे.
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