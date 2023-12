पहले नहीं दिया मौका, अब टीम से ही बाहर...इस खिलाड़ी के समर्थन में उतरे आकाश चोपड़ा, उठाए सवाल

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका दौरे पर है. सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरी बार टी-20 सीरीज में उतरी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में शिवम दुबे टीम इंडिया का हिस्सा थे, मगर उन्हें प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया. वहीं जब साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो शिवम दुबे को टीम में जगह भी नहीं मिल सका. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं.

आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया, कभी-कभी आप चयन और कुछ खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए शिवम दुबे को चुना, इस सीरीज में उन्हें एक भी मैच में नहीं खिलाया. अब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाएंगे, कोई किसी खिलाड़ी को यह बात कैसे बता सकता है ?

Sometimes you wonder about selections and certain players. India picked Shivam Dubey for a 5-match T20i series vs Australia. Didn’t play him in a single match. Now, he doesn’t make it to the 17-member squad vs SA. How does one communicate this to a player?

आकाश चोपड़ा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, किसी भी स्थिति में, तीन मैचों की सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम ज्यादा है. इस सीरीज के बाद भी ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा…अंदाजा लगाएं टॉप -6 में कोई बल्लेबाज नहीं होगा जो गेंदबाजी कर सके और हो सकता है कि 8वें नंबर पर भी कोई बल्लेबाज न हो.

In any case, a 17-member squad for a 3-match series is a bit much. Even after this series, there’ll be players who won’t get even a single opportunity…and guess what—there won’t be a batter in the top-6 who could bowl and might not have a batter at 8 either.

— Aakash Chopra (@cricketaakash) December 10, 2023