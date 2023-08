Asia Cup 2023: आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की इतनी कमियां गिना दीं, टेंशन में आ जाएंगे रोहित- राहुल

नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को जब एशिया कप (Asia Cup 2023) की भारतीय टीम (Indian Team for Asia Cup) में शामिल किया गया तो फैंस ने राहत की सांस ली. अय्यर को आखिर उस सवाल के जवाब के रूप में देखा जाता है जिसका इंतजार कप्तान, प्रबंधन और फैंस सभी को होता है. वह नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं तो टीम इंडिया के मिडल-ऑर्डर की अहम कड़ी हैं. लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी है. आखिर इतने वक्त से चोटिल श्रेयस अय्यर क्या इस बड़े टूर्नमेंट के लिए तैयार हैं. पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) भी मानते हैं कि आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) जैसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते कुछ वक्त से क्रिकेट नहीं खेला है, एशिया कप 2023 में भारतीय टीम के सफर में रुकावट बन सकते हैं.

यह टूर्नमेंट इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. पहला मैच बुधवार को पाकिस्तान के शहर मुलतान में खेला जाएगा. 30 अगस्त को पाकिस्तानी टीम पहली बार एशिया कप खेल रही नेपाल की चुनौती का सामना करेगी. भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोट से लौट रहे हैं. केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा- 17 सदस्यीय उस टीम का हिस्सा है जो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वीडियो में चोपड़ा ने मिडल-ऑर्डर और जसप्रीत बुमराह के हालिया वक्त में कम मैचों के अनुभव की ओर ध्यान दिलाया. चोपड़ा ने कहा, ‘नंबर 4 और नंबर 5 की बल्लेबाजी को लेकर कुछ चिंताएं हैं. चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. यह सिर्फ नंबर 4 और 5 की बात नहीं है. अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है.’

चोपड़ा ने आगे कहा, ‘मौजूदा स्थिति को देखें तो हमें नहीं पता कि श्रेयस अय्यर कैसा खेलेंगे. ऐसा लगता है कि केएल राहुल पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. तिलक वर्मा ने कभी वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट नहीं खेला है. सूर्यकुमार यादव खेल चुके हैं लेकिन वह अभी तक वनडे क्रिकेट को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने चोट से वापस आने के बाद सिर्फ दो टी20 इंटरनैशनल मैच खेले हैं.’