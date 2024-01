WATCH: विश्व कप चैंपियन एरोन फिंच ने लिया BBL से संन्यास; मेलबर्न रेनेगेड्स ने उनके सम्मान में रिटायर की जर्सी नंबर-5

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने शनिवार को डॉकलैंड्स स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) और मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) के बीच हो रहे बिग बैश लीग (BBL) 2023-24 मैच के साथ टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. फिंच ने 2022 में वनडे और 2023 में टी20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था.

