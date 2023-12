SA20 सीजन 2 के ब्रांड एम्बेसडर बने एबी डिविलियर्स, 10 जनवरी से होगा आगाज

जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका की प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग SA20 ने साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को दूसरे सत्र के लिये आधिकारिक ब्रांड एम्बेस्डर नियुक्त किया है.

लीग का दूसरा सत्र 10 जनवरी से शुरू होगा जिसमें चार सप्ताह के भीतर 34 मैच खेले जायेंगे. इसमें छह वैश्विक टीमों के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे. डिविलियर्स लीग की प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि इसके प्रशंसकों का दायरा बढ़ाया जा सके.

उन्होंने कहा , ‘‘SA20 से जुड़ना फख्र की बात है. साउथ अफ्रीका क्रिकेट की इस अग्रणी लीग में वैश्विक क्रिकेट मानचित्र पर चमकने का माद्दा है. ’’ डिविलियर्स के जुड़ने के बारे में बेटवे SA20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, ‘‘एबी की अपार क्रिकेट प्रतिभा और दमदार शख्सियत उन्हें इस लीग के लिये परफेक्ट बनाती है. उनके जुड़ने से लीग का दर्जा मैदान के भीतर और बाहर बढे़गा.’’

